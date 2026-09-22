В Курганской области арестован подросток, обвиняемый в оправдании терроризма В Курганской области за оправдание терроризма арестован 16-летний подросток

Москва22 сен Вести.В Курганской области под стражу заключен 16-летний юноша, обвиняемый в публичном оправдании терроризма (ч.1 ст. 205.2). Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, в августе 2026 года несовершеннолетний через мессенджер получил задания от представителей спецслужб Украины. За обещанное денежное вознаграждение, используя аэрозольную краску, он разместил вблизи административных зданий в двух населенных пунктах региона несколько надписей лозунгового характера, оправдывающих деятельность организации, признанной террористической в Российской Федерации говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками регионального УФСБ.

Правонарушителя задержали, он дал признательные показания. У него были изъяты сотовые телефоны, ноутбук, аэрозольная краска, а также тетрадь с записями, свидетельствующие о его противоправной деятельности.

В настоящее время несовершеннолетний арестован, он обвиняется по ч.1 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма). Помимо прочего, он также подозревается в участии в деятельности указанной террористической организации (ч.2 ст.205.5 УК РФ). По данным следствия, в беседе с другими подростками он пропагандировал деятельность запрещенной в РФ организации.

Продолжается работа по сбору и закреплению доказательств.