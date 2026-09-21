В Курганской области подростка обвиняют в оправдании терроризма За надписи на стенах юношу в Курганской области ждет судебное разбирательство

Москва21 сен Вести.В публичном оправдании терроризма обвиняется 16-летний юноша в Курганской области. По данным следствия, в августе 2026 года он по заданию неизвестных людей из интернета сделал аэрозольной краской несколько надписей возле административных зданий в двух населенных пунктах. В надписях содержались лозунги, которые оправдывают деятельность организации, признанной в России террористической. За эту работу подростку обещали заплатить, сообщает Следственный комитет по Курганской области.

Противоправная деятельность подростка пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Курганской области. Несовершеннолетний был задержан следователем и дал признательные показания. С его участием проведена проверка показаний на месте, где он указал здания и объекты, на которых рисовал запрещенные надписи и символы говорится в сообщении

Сейчас следователи вместе с оперативниками выясняют все детали дела и проверяют, причастен ли подросток к другим преступлениям. Следствие планирует обратиться в суд, чтобы избрать ему меру пресечения.