Подросток подозревается в совершении теракта в составе группы лиц под Липецком

Подросток из Липецкой области подозревается в совершении теракта Подросток подозревается в совершении теракта в составе группы лиц под Липецком

Москва24 сен Вести.Подросток из Липецкой области подозревается в совершении террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору ("а" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Ночью 24 сентября 16-летний юноша поджег служебный автомобиль, припаркованный у здания одного из отделов полиции и снял правонарушение на камеру телефона. Преступная деятельность фигуранта пресечена оперативными подразделениями УФСБ и УМВД России по Липецкой области.

На допросе злоумышленник заявил, что в Telegram с ним связались неизвестные и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщили о необходимости оказания им содействия в пресечении якобы противоправной деятельности.

Для выполнения поручения ему перечислили 4 тысячи рублей, на которые он приобрел орудие совершения преступления. … Устанавливаются лица, причастные к организации и координации его действий, а также все обстоятельства произошедшего говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время несовершеннолетний задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. В отношении него также возбуждено уголовное дело по «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.