В Липецке ученик предотвратил вооруженное нападение своего друга на школу

Подросток из Липецка предотвратил вооруженное нападение на школу В Липецке ученик предотвратил вооруженное нападение своего друга на школу

Москва24 окт Вести.Липецкий школьник помог предотвратить вооруженное нападение своего друга на одну из местных школ. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом он узнал из личной беседы со своим близким товарищем. После этого подросток показал переписку маме и классному руководителю. Те обратились в региональный СК.

Несовершеннолетний рассказал другу о попытках причинить себе вред, а также о намерении совершить нападение на учеников в школе говорится в публикации

Замышлявший нападение интересовался деятельностью запрещенной террористической организации. Также в сферу его интересов входил шок-контент.

Подросток находится в СИЗО. Ему вменяется участие в деятельности террористической организации и приготовление к совершению теракта.