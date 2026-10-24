Москва24 октВести.Липецкий школьник помог предотвратить вооруженное нападение своего друга на одну из местных школ. Об этом сообщает РИА Новости.
Об этом он узнал из личной беседы со своим близким товарищем. После этого подросток показал переписку маме и классному руководителю. Те обратились в региональный СК.
Несовершеннолетний рассказал другу о попытках причинить себе вред, а также о намерении совершить нападение на учеников в школеговорится в публикации
Замышлявший нападение интересовался деятельностью запрещенной террористической организации. Также в сферу его интересов входил шок-контент.
Подросток находится в СИЗО. Ему вменяется участие в деятельности террористической организации и приготовление к совершению теракта.