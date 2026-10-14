Подросток из Нижегородской области "заминировал" школу ради аккаунтов в играх Подросток "заминировал" школу в Нижегородской области из-за игровых аккаунтов

Москва14 окт Вести.В Нижегородской области подросток 2009 года рождения отправил ложное сообщение о минировании школы из страха потерять игровые аккаунты. Об этом сообщает управление МВД России по региону в MAX.

По данным ведомства, школьник действовал под влиянием мошенников. В одном из мессенджеров с ним связался неизвестный и заставил выполнить ряд заданий, угрожая удалить его игровые и почтовые аккаунты. Подросток согласился.

Ему сообщили, что на его имя создана электронная почта, и велели отправить с нее сообщение в школу с заведомо ложными сведениями о минировании здания и требование перевести 1,5 миллиона рублей на счет в банке под угрозой взрыва пишет МВД

Именно это школьник и сделал, однако сотрудники полиции вычислили, с какой почты было отправлено сообщение, и нашли нарушителя. С ним провели необходимые мероприятия.

Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ).