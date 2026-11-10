Подростки отдали аферистам деньги родителей и сбежали из дома в Нижнем Новгороде

Подростки из Нижнего Новгорода отдали мошенникам родительские деньги и сбежали Подростки отдали аферистам деньги родителей и сбежали из дома в Нижнем Новгороде

Москва10 ноя Вести.В Нижнем Новгороде подростки забрали у родителей деньги, передали их мошенникам и сбежали из дома. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

По данным ведомства, 3 ноября родители сообщили в полицию о пропаже сына и дочери. Вместе с подростками из дома исчезли 700 000 рублей и 1 850 долларов США, зато остались "расписки о неразглашении", написанные детьми от руки. Так полицейские поняли, что десятиклассников обманули мошенники.

Вскоре оказалось, что неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов и вступил с детьми в переписку в мессенджере.

Естественно, "куратор", чтобы запугать детей, заставил их написать "расписку о неразглашении". Мужчина, под предлогом отмены сомнительной операции со счетами родителей и декларирования денежных средств, убедил ребят собрать всю имеющуюся дома наличность, завернуть в куртку положить в рюкзак и передать "связному" на ул. Генкиной говорится в сообщении

Самих детей полицейские нашли в одном из торговых центров, где они ожидали очередного задания от "куратора". Их вернули родителям.

При этом лицо мужчины, которому они передали деньги, подростки запомнили и передали приметы полиции. По описанию удалось задержать подозреваемого – 21-летнего безработного жителя Москвы.