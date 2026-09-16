Школьница из Ангарска повелась на посылку цветов и отдала аферистам 2 млн руб. Посылка с цветами подтолкнула девушку из Приангарья отдать аферистам 2 млн руб.

Москва16 сен Вести.В Ангарске 42 летняя местная жительница сообщила в полицию о том, что ее 16 летняя дочь стала жертвой мошенников, они похитили более 2 миллионов рублей их семейных накоплений, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД Иркутской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере говорится в сообщении

Установлено, что в одном из мессенджеров несовершеннолетней девушке поступило сообщение с незнакомого номера о доставке цветов и конфет. Для получения заказа требовалось ввести код из СМС. После ей стали поступать звонки от "силовиков" и сотрудников госучреждений. Ей стали угрожать в том, мошенники получили доступ к счетам ее родителей, они финансируют террористов. Под влиянием манипуляций запуганная девушка взяла все наличные деньги из сейфа, и, следуя инструкциям кураторов, передала их неизвестному лицу.