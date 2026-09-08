Девушка-подросток из Находки обвиняется в дропперстве Несовершеннолетняя дроппер стала фигурантом дела о мошенничестве в Находке

Москва8 сен Вести.Шестнадцатилетняя жительница Находки стала фигурантом уголовного дела о дропперстве, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

С заявлением в полицию обратилась жительница Перми, которая получила сообщение от подруги с просьбой одолжить ей деньги и перевела по указанным реквизитам 7 тысяч рублей. Позже выяснилось, что что подругу потерпевшей взломали мошенники, деньги ушли на неизвестный счет.

Аналогичных заявлений от других граждан было несколько. В ходе предварительного следствия выяснилось, что получателем денежных средств является 16-летняя жительница Находки. … несовершеннолетняя в одном из мессенджеров вступила в переписку с неустановленным лицом, который за денежное вознаграждение предложил провести по ее счету неправомерную операцию, заключающуюся в поступлении на ее счет денежных средств от физического лица без наличия с ним гражданско-правовых отношений написали в пресс-службе

Когда деньги поступили на счет, девушка перевела их на указанный мошенниками счет, оставив себе 400 рублей. Таким образом она решила "подзаработать".

Возбуждено уголовное дело по статье об осуществлении из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, предоставившего ему оператором по переводу денежных средств по указанию другого лица и в интересах лица. Санкция предусматривает ответственность от крупного штрафа до 3 лет лишения свободы.