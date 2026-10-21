До 10 лет лишения свободы грозит несовершеннолетним мошенникам из Новосибирска МВД: в Кузбассе задержали курьеров-подростков, похитивших сбережения пенсионеров

Москва21 окт Вести.В Новокузнецке полицейские задержали двух подростков из Новосибирска, которые похитили сбережения у пенсионеров, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщается в MAX-канале МВД Кузбасса.

Полицейским стало известно, что семья пенсионеров из Новокузнецка находится под влиянием мошенников. Стражи порядка разработали спецмероприятие, встреча с курьерами, во время которой супруги должны были передать 3 млн рублей, проходила под контролем оперативников. Предварительно установлено, что в августе 2026 года подростки в одном из мессенджеров согласились на предложение неизвестных поработать курьерами и забрать деньги в Новокузнецке у пожилой семейной пары. 14 октября 2026 года они получили от потерпевших 3 млн рублей и были задержаны.

Задержанными оказались двое жители Новосибирска в возрасте 15 и 16 лет. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Санкции статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы говорится в сообщении

Проводится следствие.