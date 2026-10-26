В Калининграде помощников мошенников взяли с поличным у банкомата

Курьеров мошенников, переводивших 30 млн, задержали у банкомата в Калининграде В Калининграде помощников мошенников взяли с поличным у банкомата

Москва26 окт Вести.В Калининграде задержали курьеров мошенников, из-за которых пенсионерка лишилась 30 миллионов рублей. Злоумышленников взяли с поличным у банкомата, сообщает региональное УМВД в мессенджере MAX.

Сотрудниками Управления уголовного розыска регионального УМВД России совместно с коллегами из ОМВД России по Ленинградскому району задержаны двое молодых людей, причастных к дистанционному мошенничеству в отношении 71-летней жительницы Черняховского района, лишившейся с их помощью 30 миллионов рублей отмечается в публикации

По предварительным данным, аферисты обманом заставили отдать деньги 18-летнюю внучку пожилой женщины. Запугав ее по телефону уголовным делом за финансирование иностранных формирований, мошенники убедили девушку отдать курьеру все семейные сбережения, которые якобы подлежат "декларированию".

Девушка испугалась, собрала все хранившиеся дома наличные и передала их посыльной. Оперативники выяснили, что курьером стала 17-летняя студентка местного колледжа, которая ушла из дома и перестала выходить на связь. Родственники заявили в полицию, девушка была объявлена в розыск.

Полицейские отследили передвижения 17-летней девушки по городу и нашли ее у банкомата. Она пыталась перевести на указанные куратором счета деньги, которые ей передала внучка потерпевшей.

Поскольку сумма была крупной, процесс перевода затянулся. Мошенники отправили на помощь девушке 19-летнего студента из Санкт-Петербурга. Парень прилетел в Калининград и вдвоем они успели перевести более 25 миллионов рублей. Сотрудники уголовного розыска взяли их с поличным.

При задержании у подозреваемых было изъято почти 5 миллионов рублей, которые они просто не успели отправить.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Молодые люди находятся в ИВС, решается вопрос об избрании им меры пресечения.