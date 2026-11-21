В Кузбассе мошенники обманули пенсионеров почти на 3 млн рублей Кузбасские пенсионеры отдали мошенникам более 2,6 млн для "перерасчета пенсии"

Москва21 ноя Вести.В Кузбассе очередной жертвой мошенников стала семья пенсионеров. Пожилые люди поверили в легенду о перерасчете пенсии и лишились более 2,6 млн рублей, сообщает в MAX региональный главк МВД.

С заявлением в полицию обратился 90-летний житель Ленинск-Кузнецка. Мужчина рассказал, что после звонка незнакомки, представившейся работником пенсионного фонда, он продиктовал ей паспортные данные якобы для перерасчета пенсии. Позже с его супругой связались из "правоохранительных органов" и сообщили, что доступ к счетам получили злоумышленники, а для сохранения сбережений нужно передать их для "декларирования".

Следуя указаниям аферистов, потерпевшие упаковали деньги в несколько пакетов и в 4.30 утра передали их прибывшему курьеру. Только спустя время пенсионеры осознали произошедшее и обратились в полицию сообщили в пресс-службе ведомства

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Сотрудники уголовного розыска устанавливают их личности.