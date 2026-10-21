"Сложный сценарий": житель Анапы поверил мошенникам и лишился 8,2 млн рублей Под предлогом перерасчета пенсии мошенники выманили у жителя Кубани 8,2 млн

Москва21 окт Вести.Мошенники представились сотрудниками Пенсионного фонда и ФСБ и выманили у пожилого жителя Анапы более 8 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

8,2 млн рублей мошенники выманили у анапчанина по сложному сценарию… Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полиция устанавливает причастных к преступлению говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По данным следствия, изначально с мужчиной связались неизвестные, представились работниками ПФР и под предлогом перерасчета пенсии заставили его назвать код из смс. После ему позвонили якобы из Росфинмониторинга, "проинформировав" о взломе его кабинета на "Госуслугах". А затем - уже "сотрудник ФСБ", который напугал обысками из-за сотрудничества с врагами.

В итоге пенсионера убедили "задекларировать" все накопления и драгоценности, в том средства, вырученные от продажи квартиры. Ценности мужчина передал курьеру.