На Кубани мошенники выманили у пенсионера почти 17 млн руб.

Пенсионер из Абинска лишился 17 млн рублей из-за мошенников и покончил с собой На Кубани мошенники выманили у пенсионера почти 17 млн руб.

Москва25 авг Вести.Пожилой житель города Абинска Краснодарского края остался без 17 миллионов рублей своих сбережений. Их у него выманили мошенники, сообщает региональное МВД России.

Осознав, что пенсионер стал жертвой мошенников, он на фоне нервного потрясения покончил с собой.

В Абинске пенсионер стал жертвой масштабной мошеннической схемы, потеряв почти 17 миллионов рублей написано в канале полиции

С пенсионером связались якобы сотрудники пенсионной службы и ФСБ, убедив в необходимости защиты его сбережений. Под защитой аферисты подразумевали передачу их курьерам.

Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.