Москва25 авгВести.Пожилой житель города Абинска Краснодарского края остался без 17 миллионов рублей своих сбережений. Их у него выманили мошенники, сообщает региональное МВД России.
Осознав, что пенсионер стал жертвой мошенников, он на фоне нервного потрясения покончил с собой.
В Абинске пенсионер стал жертвой масштабной мошеннической схемы, потеряв почти 17 миллионов рублейнаписано в канале полиции
С пенсионером связались якобы сотрудники пенсионной службы и ФСБ, убедив в необходимости защиты его сбережений. Под защитой аферисты подразумевали передачу их курьерам.
Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.