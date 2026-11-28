40 млн рублей похитили мошенники у пенсионера в Москве

У 73-летнего пенсионера похищено 40 млн рублей под предлогом их сохранения 40 млн рублей похитили мошенники у пенсионера в Москве

Москва28 ноя Вести.40 млн рублей похитили мошенники у столичного пенсионера.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы в MAX, общение с аферистами началось с ложного сообщения о наличии кредиторской задолженности.

Преступники попросили мужчину ввести шестизначный код и пройти по ссылке, а когда он выполнил их указания, с ним связались лжесиловики и под угрозой уголовной ответственности призвали оказать содействие следствию по поимке преступников.

Поверив ложной информации, пенсионер установил на мобильный телефон приложение для дальнейшего общения.

Мне сообщили, что для решения вопроса необходимо очистить счета рассказал пострадавший в полиции

После это он неоднократно снимал сбережения и, обмениваясь словами-паролями, передавал их курьерам, которых аферисты выдали за сотрудников фельдслужбы. Часть снятых денег мужчина оставил в микроволновой печи квартиры, код для входа в которую ему сообщили аферисты.

Чтобы заставить мужчину передать оставшиеся средства, аферисты сообщили пенсионеру, что часть его купюр фальшивая.

Общий ущерб от действий злоумышленников составил 40 млн рублей.

Установление всех обстоятельств преступления находится на контроле в прокуратуре.