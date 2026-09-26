В Москве пенсионерка захотела вступить в домовой чат и лишилась 23 млн рублей

В Москве пенсионерка лишилась 23 млн рублей, поверив мошенникам В Москве пенсионерка захотела вступить в домовой чат и лишилась 23 млн рублей

Москва26 сен Вести.Московская пенсионерка лишилась 23 млн рублей, поверив мошенникам. Подробности прокуратура города сообщает в MAX.

81-летняя женщина получила на телефон приглашение в общий чат жильцов дома, чтобы принять участие в собрании, и продиктовала полученный из смс код. После этого последовали звонки от лже-представителей правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Аферисты убедили женщину срочно передать на инкассацию все имеющиеся сбережения.

Потерпевшая более месяца выполняла все указания, снимала со счетов свои сбережения и передавая их курьерам.

Общий ущерб, причиненный потерпевшей, превысил 23,4 млн рублей говорится в мессенджере

Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление причастных к преступлению лиц.