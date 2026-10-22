В Москве задержали соучастницу мошенников, выманивших у пенсионерки 24 млн руб.

Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 24 млн руб. на "безопасный счет" В Москве задержали соучастницу мошенников, выманивших у пенсионерки 24 млн руб.

Москва22 окт Вести.Жительница Москвы осталась без 24 миллионов рублей после того, как стала жертвой обмана телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба московской полиции.

В ее отношении использовалась схема с якобы переводом денег на "безопасный счет".

Злоумышленники длительное время звонили женщине, представляясь сотрудниками различных организаций. Под психологическим давлением пенсионерка передавала деньги курьерам сказано в MAX

Уточняется, что пожилая женщина отдавала как наличные, так и те деньги, которые хранились у нее на сберегательных счетах. Суммарный ущерб составил 23,9 млн рублей.

Задержана 23-летняя девушка, уроженка Кемерово. Известно, что она забрала у пенсионерки 800 000 рублей. Ее заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.