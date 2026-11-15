Москва15 нояВести.Пожилая москвичка стала жертвой мошенников и отдала им крупную сумму денег, сообщили в столичной прокуратуре.
Пожилой женщине несколько раз звонил неизвестный, утверждавший, что она должна ему 300 тысяч рублей за замену замка в двери. Пенсионерка отвечала ему, что никакие работы не проводились и бросала трубку.
Затем в криминальную схему вступил псевдосиловик, попросил помочь поймать злоумышленника, но для этого нужны деньги пенсионерки, которые ей будут обязательно возвращеныговорится в публикации ведомства в MAX
Женщина поверила мошеннику, сняла накопления со счета и передала их лжесиловику через почтовый ящик. Таким образом она лишилась 2,9 млн рублей. Пенсионерка поняла, что ее обманули только после того, как рассказала о произошедшем племяннику.
Расследование преступления находится прокурорском контроле.