Мошенники убедили пожилую москвичку передать им 2,9 млн через почтовый ящик 90-летняя москвичка оставила аферистам 2,9 млн в почтовом ящике

Москва15 ноя Вести.Пожилая москвичка стала жертвой мошенников и отдала им крупную сумму денег, сообщили в столичной прокуратуре.

Пожилой женщине несколько раз звонил неизвестный, утверждавший, что она должна ему 300 тысяч рублей за замену замка в двери. Пенсионерка отвечала ему, что никакие работы не проводились и бросала трубку.

Затем в криминальную схему вступил псевдосиловик, попросил помочь поймать злоумышленника, но для этого нужны деньги пенсионерки, которые ей будут обязательно возвращены говорится в публикации ведомства в MAX

Женщина поверила мошеннику, сняла накопления со счета и передала их лжесиловику через почтовый ящик. Таким образом она лишилась 2,9 млн рублей. Пенсионерка поняла, что ее обманули только после того, как рассказала о произошедшем племяннику.

Расследование преступления находится прокурорском контроле.