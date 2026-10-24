Москва24 окт Вести.Правоохранители устанавливают злоумышленников, которые оставили 81-летнюю жительницу Москвы без 19,5 миллиона рублей после полугода общения. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Отмечается, что аферисты для обмана пожилой москвички использовали известную схему о якобы проводимом перерасчете пенсии. Женщина поверила звонившему и продиктовала поступивший ей код.

Москвичке позвонила якобы представитель портала госуслуг, сообщила о взломе ее личного кабинета и продиктовала номер технической поддержки, по которому пенсионерка позвонила. Сразу после этого ей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и запугал женщину, что ее деньгами могут воспользоваться мошенники и перевести их за границу говорится в сообщении

После этого по указанию лжеполицейского женщина купила новый мобильный телефон, по которому продолжила общение с мошенниками. Она оставалась с ними на связи почти полгода, уточнили в прокуратуре.

Под руководством мошенников она регулярно снимала деньги со счетов и передавала их курьерам.

Общая сумма похищенного превышает 19,5 миллиона рублей.