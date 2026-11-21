Москва21 нояВести.Злоумышленники выманили у 75-летнего мужчины и его сына 37 млн рублей, используя схему с заменой домофона, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в мессенджере МАХ.
Аферист представился работником управляющей компании и выманил у пенсионера код из смс, после чего положил трубку. Мужчине же пришло сообщение о том, что на него оформлен кредит.
Пенсионер рассказал обо всем сыну, и мужчины продолжили общение с аферистами уже вдвоемнаписали в пресс-службе
После этого пожилому москвичу звонили и "сотрудники госуслуг", и "правоохранители", и лжефинансисты.
Выполняя указания телефонных аферистов, пострадавшие неоднократно снимали со счетов денежные средства и передавали их криминальным курьерамрассказали в надзорном ведомстве
Таким образом у семьи похитили 37,7 млн рублей.