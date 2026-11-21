Аферисты похитили у пожилого москвича 37 млн под предлогом замены домофона

Пенсионер из Москвы и его сын отдали мошенникам 37 млн рублей Аферисты похитили у пожилого москвича 37 млн под предлогом замены домофона

Москва21 ноя Вести.Злоумышленники выманили у 75-летнего мужчины и его сына 37 млн рублей, используя схему с заменой домофона, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы в мессенджере МАХ.

Аферист представился работником управляющей компании и выманил у пенсионера код из смс, после чего положил трубку. Мужчине же пришло сообщение о том, что на него оформлен кредит.

Пенсионер рассказал обо всем сыну, и мужчины продолжили общение с аферистами уже вдвоем написали в пресс-службе

После этого пожилому москвичу звонили и "сотрудники госуслуг", и "правоохранители", и лжефинансисты.

Выполняя указания телефонных аферистов, пострадавшие неоднократно снимали со счетов денежные средства и передавали их криминальным курьерам рассказали в надзорном ведомстве

Таким образом у семьи похитили 37,7 млн рублей.