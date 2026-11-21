Мошенники под видом силовиков обманули уфимца на сумму более 2,5 млн рублей В Уфе пенсионер перевел лжесиловикам более 2,5 млн рублей

Москва21 ноя Вести.Более 2,5 миллионов рублей перевел мошенникам, представившимся лжесиловиками, пенсионер в Уфе. Подробности сообщает в MAX пресс-служба республиканского МВД.

По предварительной информации, 75-летнему мужчине пришло сообщение о том, что ФСБ проводит проверку на предприятии, где он ранее работал. Через несколько дней мужчине позвонил "сотрудник силового ведомства" и рассказал, что была заблокирована подозрительная попытка перевода денежных средств от имени пенсионера. Затем мужчине сообщили о блокировке банковской карты и мобильного приложения, а также убедили его для "спасения" сбережений снять все деньги со счетов и передать их для "обмена на денежные средства Центробанка".

Следуя указаниям злоумышленников, уфимец закрыл банковские счета и обналичил сбережения. Общая сумма средств составила более 2,5 миллионов рублей. Денежные средства пенсионер передал трем курьерам говорится в сообщении

После того, как уфимец обнаружил, что вся переписка с аферистами исчезла, он понял, что его обманули, и пришел в полицию.