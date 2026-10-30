Полиция на Камчатке разыскивает обманувших пенсионера на 24 млн рублей аферистов Пенсионер на Камчатке перевел мошенникам 24 млн рублей из-за "взлома Госуслуг"

Москва30 окт Вести.В полицию с заявлением обратился пенсионер Петропавловска-Камчатского, мошенники лишили его почти 24 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщается в МАХ-канале МВД края.

Установлено, что в конце сентября 2026 года мужчине в мессенджере пришло сообщение от неизвестного контакта о том, что его учетная запись на портале "Госуслуги" взломана, и от его имени уже оформлена доверенность на некоего гражданина. Для "предотвращения преступления" ему позвонил "силовик", который посоветовал неукоснительно выполнять все указания. В итоге, пенсионер перевел через приложения и передал через курьера злоумышленникам 23 690 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере говорится в сообщении

Принимаются меры к розыску курьера и лиц, причастных к преступлению.