Москва24 сен Вести.Жительница Петропавловска-Камчатского 60 лет обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве в особо крупном размере: поверив "инвесторам", женщина лишилась свыше 1,5 млн рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Аферисты атаковали пенсионерку в течение нескольких месяцев: в период с 23 июня по 17 сентября 2026 года они звонили ей, писали в мессенджерах и на сайте. Заявив, что являются специалистами по инвестициям, злоумышленники убедили потерпевшую вложить деньги для получения дополнительного дохода.

Следуя указаниям "специалистов", потерпевшая перевела на различные банковские счета денежные средства в общей сумме 1 515 330 рублей. После получения денег связь с мошенниками прервалась написали в полиции

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.