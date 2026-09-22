В Магнитогорске мошенники обманули пенсионерку более чем на 5 млн рублей

В Магнитогорске пенсионерка лишилась более 5 млн рублей, поверив мошенникам В Магнитогорске мошенники обманули пенсионерку более чем на 5 млн рублей

Москва22 сен Вести.В Магнитогорске жертвой мошенников стала пожилая женщина. Подробности в MAX сообщило ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Как рассказала полиции 79-летняя местная жительница, первоначально потерпевшей позвонили якобы из службы безопасности и сообщили о взломе ее аккаунта на Госуслугах. Женщина проявила бдительность, прервала разговор, установила самозапрет на оформление кредитов, сменила пароль.

Через месяц злоумышленники вновь позвонили потерпевшей, убедив ее, что доступ к ее данным удалось получить мошенникам. Чтобы сохранить средства, ей настойчиво порекомендовали отдать курьеру наличные, чтобы положить их на "безопасный счет", сохранив свои действия в тайне от близких.

На протяжении нескольких дней женщина, следуя инструкциям мошенников, снимала денежные средства в кредитных организациях, используя в качестве объяснения версию о покупке автомобиля для внука. После этого она передавала наличные курьерам в заранее оговоренных местах говорится в сообщении

В общей сложности потерпевшая лишилась 5 миллионов 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.