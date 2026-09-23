Москва23 сен Вести.В Ставропольском крае 54-летняя женщина поверила телефонным мошенникам и лишилась почти 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, причастных к преступлению ищут. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Потерпевшая – жительница Минераловодского округа. Для ее обмана аферисты применили многоэтапную схему. Сначала с ней связались "сотрудники госоргана", вынудив перейти по указанной ссылке для оформления неких документов, а после позвонили якобы из силового ведомства и убедили, что от ее имени совершен незаконный перевод средств.

Другой злоумышленник, назвавшийся сотрудником финансовой организации, убедил женщину снять со счета 12,7 млн рублей и передать их представителю "службы безопасности" для "проверки" и защиты от незаконного списания… Когда на счет женщины поступила еще одна крупная сумма, они вновь связались с ней и под предлогом проведения финансовой проверки убедили через банкомат перевести сначала 600 тысяч рублей, а затем еще 1,6 млн рублей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Гражданка выполнила все требования собеседников и только спустя время рассказала о случившемся дочери, по совету которой все же обратилась в полицию.