В Хабаровске мошенники убедили горожанку "обезопасить" более 2 млн рублей Жительница Хабаровска перевела мошенникам более 2 млн рублей

Москва23 сен Вести.В Хабаровске женщина лишилась более двух миллионов рублей после общения с телефонными аферистами. Подробности в MAX сообщает полиция Хабаровского края.

52-летняя жительница краевого центра рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником кредитного учреждения.

Злоумышленник сообщил ложную информацию о том, что от имени горожанки якобы оформлена доверенность на право доступа к ее банковским счетам говорится в сообщении

Оказывая психологическое давление, мошенник убедил заявительницу перевести все деньги на "безопасный счет". Сняв все средства, пострадавшая перевела на сторонние банковские счета 2 миллиона 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.