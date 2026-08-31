Жительница Саратова лишилась 18,5 млн после вступления в фальшивый домовой чат Жительница Саратова отдала мошенникам 18,5 млн, 17 из которых взяла взаймы

Москва31 авг Вести.В Саратове 51-летняя жительница Кировского района отдала мошенникам более 18,5 миллиона рублей. Все началось с того, что ее добавили в домовой чат в одном из мессенджеров. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону в MAX.

19 августа женщину добавили в домовой чат и сообщили, что для проверки собственников жилищной инспекцией нужно ввести номер телефона и код из sms. Женщина сделала это и получила сообщение о якобы взломе аккаунта на "Госуслугах", а также оформленных доверенностях от имени заявительницы и ее дочери на иностранца.

После этого жительнице Саратова позвонил незнакомец и представился сотрудником силового ведомства.

Он пояснил, что в рамках уголовного дела в доме горожанки будет проведен обыск, поэтому необходимо "задекларировать" сбережения, а имеющиеся драгоценности лучше сдать в ломбард, после чего деньги также перечислить на "безопасный счет" отмечается в сообщении

Деньги обещали позже вернуть.

В результате женщина перечислила на указанный счет личные накопления в сумме 949 тысяч рублей и 577 тысяч рублей, полученные за сданные украшения.

Позже женщине пришло уведомление на электронной почте о штрафе в 1,5 миллиона рублей за разглашение информации о ходе уголовного дела. В течение 10 дней у потерпевшей под различными предлогами, такими как погашение кредитов, оформленных на сына и дочь, выманили более 18,5 миллиона рублей.

При этом 17 миллионов женщина заняла у родственников и друзей.

Возбуждено уголовное дело.