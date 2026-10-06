Пожилой приморец забрал у жертв аферистов суммарно 20 млн Пенсионер, похитивший у россиян для мошенников 20 млн рублей, задержан под Читой

Москва6 окт Вести.Полиция Забайкалья задержала 71-летнего жителя Владивостока, который по поручению мошенников забирал у их жертв денежные средства. Суммарно пенсионер помог похитить порядка 20 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края в мессенджере МАХ.

В отдел полиции по городу Краснокаменску с заявлением о мошенничестве обратилась 41-летняя местная жительница. Она пояснила, что злоумышленники убедили ее "спрятать на безопасных счетах" 8 млн рублей из ее сбережений. Деньги она должна была передать неизвестному мужчине. Приметы курьера сотрудники полиции направили коллегам из оперативных подразделений УМВД России по Забайкальскому краю.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали пособника мошенников на въезде в Читу, куда он направлялся на такси. Им оказался 71-летний житель Владивостока. При себе у мужчины находился телефон, в котором имелась его переписка с куратором, а также рюкзак со всей похищенной у заявительницы денежной суммой. Купюры были изъяты для дальнейшего возврата потерпевшей написали в пресс-службе

Задержанный пояснил, что сам стал жертвой мошенников: сначала он отдал им все сбережения, а затем продал квартиру и перевел вырученные деньги, чтобы избежать якобы грозящей ему уголовной ответственности. После этого аферисты предложили ему сотрудничество.

Пенсионер не отказался от криминальной деятельности и по указанию анонимного куратора стал ездить по разным регионам нашей страны, забирать деньги у жертв мошенников и переводить их на третьи счета. В настоящее время установлена его причастность к обману еще восьми человек, а общая сумма похищенных им денег составляет порядка 20 млн рублей отметили в администрации

Сейчас мужчина заключен под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.