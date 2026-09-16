Москва16 сен Вести.Во Владивостоке благодаря бдительности неравнодушного гражданина удалось предотвратить дальнейший ущерб, который пенсионерка могла понести от действий телефонных мошенников, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

Мужчину привлекло внимание объявление о продаже автомобиля по очень низкой цене. Он заподозрил, что автовладелица может находиться под воздействием злоумышленников. Установив ее местонахождение, он предотвратил сделку по продаже, а после передал пенсионерку полиции.

По словам женщины, звонившие убедили ее, что для того, чтобы она не стала соучастницей противоправных действий, ей необходимо задекларировать все имеющиеся деньги. Женщина стала выполнять указания аферистов. Она передала незнакомцам в общей сложности 5 млн рублей, 9 тыс. долларов США, 800 евро, 14,5 тыс. юаней, 2,5 тыс. молдавских лир, 2 тыс. вьетнамских донгов, 4,5 тыс. тайских батов и 700 чешских крон. Далее пенсионерка намеревалась продать свой автомобиль, а полученные от сделки деньги передать мошенникам.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские устанавливают личности подозреваемых отмечается в сообщении

Неравнодушного приморца поблагодарили за содействие.