В Челябинске пенсионер отдал мошенникам 33 млн рублей В Челябинске мошенники похитили у пенсионера 33 млн рублей

Москва29 окт Вести.72-летний пенсионер в Челябинске поверил телефонным мошенникам и лишился около 33 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области в MAX.

Все началось со звонка лжесотрудника отдела соцобеспечения. По телефону девушка сообщила, что необходимо пересчитать рабочий стаж, а для записи к специалисту нужно назвать код из sms.

Мужчина сообщил код и ему начали звонить лжесотрудники Росфинмониторинга, правоохранительных органов и Центробанка. Они сообщали о попытках перевода принадлежащих потерпевшему денег на счета иностранного банка и обвиняли его в государственной измене.

Пенсионер, находясь под влиянием мошенников, следовал всех им указаниям.

В течение месяца обманутый пенсионер передал пособникам накопления со счета в банке, переведенные в золотые слитки на сумму свыше 29 млн рублей, личные сбережения и денежные средства, полученные от продажи автомашины и заложенных в ломбард золотых изделий. Общая сумма ущерба составила около 33 млн рублей отмечается в сообщении

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.