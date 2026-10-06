Москва6 октВести.Школьник из Челябинска стал жертвой мошеннической схемы и отдал аферистам деньги и ценности на сумму 1,2 млн рублей. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.
В правоохранительные органы обратилась жительница Челябинска и сообщила, что ее несовершеннолетний сын стал жертвой мошенников.
Как рассказал потом сам мальчик, ему пришло уведомление о том, что в его личный кабинет Госуслуг зашли третьи лица, также от его имени была выпущена доверенность. Затем позвонил сотрудник "правоохранительных органов", который пояснил что от его имени якобы переводят деньги в пользу недружественного государства и во избежание уголовной ответственности необходимо имеющиеся денежные средства и материальные ценности оставить в обозначенном месте.
Напуганный подросток, ничего не подозревая, собрал иностранную валюту и золотые изделия, хранящиеся в квартирах родителей и его бабушки, и следуя указаниям мошенников, поехал в г. Юрюзань, оставив материальные ценности на сумму 1,2 млн рублей, под лавочкойговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Устанавливаются лица, совершившие данное преступление.