Школьник из Челябинска стал жертвой мошенников и отдал им крупную сумму

Школьник из Челябинска стал жертвой мошеннической схемы Школьник из Челябинска стал жертвой мошенников и отдал им крупную сумму

Москва6 окт Вести.Школьник из Челябинска стал жертвой мошеннической схемы и отдал аферистам деньги и ценности на сумму 1,2 млн рублей. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

В правоохранительные органы обратилась жительница Челябинска и сообщила, что ее несовершеннолетний сын стал жертвой мошенников.

Как рассказал потом сам мальчик, ему пришло уведомление о том, что в его личный кабинет Госуслуг зашли третьи лица, также от его имени была выпущена доверенность. Затем позвонил сотрудник "правоохранительных органов", который пояснил что от его имени якобы переводят деньги в пользу недружественного государства и во избежание уголовной ответственности необходимо имеющиеся денежные средства и материальные ценности оставить в обозначенном месте.

Напуганный подросток, ничего не подозревая, собрал иностранную валюту и золотые изделия, хранящиеся в квартирах родителей и его бабушки, и следуя указаниям мошенников, поехал в г. Юрюзань, оставив материальные ценности на сумму 1,2 млн рублей, под лавочкой говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Устанавливаются лица, совершившие данное преступление.