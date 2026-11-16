Москва16 ноя Вести.В Краснодаре 16-летний юноша стал жертвой мошенников и отдал им ювелирные украшения на сумму 4 млн рублей и все сбережения родителей. Об этом сообщает Управление МВД России по городу.

На уловку аферистов попался 16-летний ученик 10-го класса. Сначала с ним связался "представитель медучреждения" и попросил продиктовать код из смс якобы для диспансеризации. После позвонил лжесотрудник одной из госструктур и заявил о взломе аккаунта и появлении некоей доверенности на имя иностранца. Чтобы избежать ответственности, школьнику предложили "задекларировать" все имущество.

Подросток получил в мессенджере ссылку на онлайн-конференцию и по просьбе "следователя" показал семейные ценности — ювелирные украшения общей стоимостью 3 912 000 рублей (золотые часы с бриллиантами, кольца, подвески, кулоны, монеты из чистого золота и прочее), а также наличные — 4 000 долларов США и 7 000 юаней. Тогда мошенники сообщили, что этих средств и драгоценностей достаточно, и теперь их нужно передать курьеру для декларирования. Подросток встретился со злоумышленником неподалеку от своего дома говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

После преступники отправили юношу в Ростов для встречи с "сотрудником ФСБ", который должен был вернуть все ценности. По пути в другой город парень понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют, кто причастен к случившемуся.