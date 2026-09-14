В Новороссийске сын пытался "спасти" семью от тюрьмы и отдал мошенникам 6,5 млн Семья из Новороссийска лишилась 6,5 млн рублей из-за действий сына-"биодрона"

Москва14 сен Вести.Мошенники все чаще используют самих жертв в качестве исполнителей преступлений ("биодронов"). Так, в Новороссийске "биодроном" оказался сын семейства, в результате действий которого семья лишилась около 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по России по Краснодарскому краю.

Злоумышленники связались с парнем и представились работниками силовых структур. Они убедили его, что его родителей обвиняют в госизмене.

Чтобы спасти семью от тюрьмы, он по видеосвязи показал мошенникам квартиру и отправил им фото места, где спрятан сейф. Затем, в назначенный день, чтобы не мешать "спецоперации", увел родителей из дома, оставив дверь открытой отмечается в сообщении в мессенджере MAX

В это время за сейфом с драгоценностями и деньгами в квартиру вошла девушка. Она вынесла его и передала подельнику.

После по указанию мошенников юноша нашел и сдал в ломбард еще несколько украшений из дома и вырученные деньги перевел аферистам.

Было возбуждено уголовное дело. Причастных к преступлению ищут.