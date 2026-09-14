Москва14 сенВести.Мошенники все чаще используют самих жертв в качестве исполнителей преступлений ("биодронов"). Так, в Новороссийске "биодроном" оказался сын семейства, в результате действий которого семья лишилась около 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по России по Краснодарскому краю.
Злоумышленники связались с парнем и представились работниками силовых структур. Они убедили его, что его родителей обвиняют в госизмене.
Чтобы спасти семью от тюрьмы, он по видеосвязи показал мошенникам квартиру и отправил им фото места, где спрятан сейф. Затем, в назначенный день, чтобы не мешать "спецоперации", увел родителей из дома, оставив дверь открытойотмечается в сообщении в мессенджере MAX
В это время за сейфом с драгоценностями и деньгами в квартиру вошла девушка. Она вынесла его и передала подельнику.
После по указанию мошенников юноша нашел и сдал в ломбард еще несколько украшений из дома и вырученные деньги перевел аферистам.
Было возбуждено уголовное дело. Причастных к преступлению ищут.