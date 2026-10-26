Подросток из Омска забрал у родителей 4,5 млн рублей и отдал их мошенникам

В Омске подросток отдал 4,5 млн рублей мошенникам Подросток из Омска забрал у родителей 4,5 млн рублей и отдал их мошенникам

Москва26 окт Вести.Подросток из Омска отдал мошенникам 4,5 млн рублей, которые были отложены его родителями на покупку квартиры. Об этом сообщает управление МВД России по Омской области в MAX.

Уточняется, что 17-летнему студенту позвонила женщина, которая представилась секретарем колледжа. Она попросила парня продиктовать код из сообщения, и он выполнил просьбу. После этого последовал второй звонок, якобы о взломе личного кабинета на портале "Госуслуги". Затем еще один собеседник представился следователем и убедил подростка передать деньги родителей "специалисту" банка для декларирования.

Парень знал, где родители хранят деньги, поэтому достал и сфотографировал их, а затем убрал банкноты в непрозрачный пакет и направился к указанному месту. Там его ждала девушка-курьер, которая после кодового слова "варкрафт" забрала его деньги. Дома студент рассказал о произошедшем родителям, и они обратились в полицию.

Выяснилось, что именно подросток стал жертвой мошеннической схемы — семья лишилась 4,5 млн рублей, которые копила несколько лет на покупку квартиры говорится в сообщении МВД

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).