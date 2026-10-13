Мошенники похитили 13 млн у вдовы участника СВО в Омской области Школьная уборщица, супруг которой погиб на СВО, лишилась 13 млн в Омской области

Москва13 окт Вести.Мошенники похитили у 43-летней уборщицы в школе Омской области свыше 13 миллионов рублей. Все началось с того, что женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы поддержки семей погибших в зоне СВО военнослужащих, сообщили в Управлении МВД по региону.

Собеседник по телефону предложил женщине помощь с переоформлением на детей недвижимости, оставшейся после гибели мужа. Для подготовки документов нужно было сверить номер СНИЛС по базе, что женщина и сделала.

После этого с жертвой связался якобы сотрудник ФСБ, который сообщил, что данные попали к мошенникам, и они пытаются перевести один миллион рублей на финансирование терроризма. Для убедительности женщине прислали поддельный чек.

Мужчина сообщил, что операцию заблокировали, но теперь женщина якобы находится под подозрением. И для того чтобы сняли обвинения, нужно держать все в тайне и выполнить определенные указания.

Для усиления психологического давления ей прислали видео с задержанием людей, оказавшихся в аналогичной ситуации. Напуганная сельчанка по требованию "правоохранителя" установила специальное приложение для связи, согласилась на сотрудничество и сообщила, что на ее счетах находится 13,5 млн рублей отмечается в сообщении

Далее с женщиной связался "специалист" Центрального банка, который заявил, что ее деньги якобы заменили на средства банка — для сохранности. Жертву убедили снять деньги и передать через "инкассатора". После якобы проверки деньги обещали вернуть.

В результате женщина отдала курьерам более 13,2 миллиона рублей. Позже связь с "сотрудником" прервалась. Тогда жительница Омской области поняла, что стала жертвой мошенников.

Она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.