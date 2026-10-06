В Нижегородской области аферисты обманули вдову участника СВО на 11 млн рублей В Нижегородской области вдова участника СВО отдала мошенникам 11 млн рублей

Москва6 окт Вести.В Нижегородской области жительница Шахуньи стала жертвой мошенников, лишившись более 11 млн рублей, полученных за гибель мужа в зоне СВО.

Как сообщает ГУ МВД РФ по региону, 41-летней женщине в мессенджере пришло сообщение о взломе Госуслуг. Затем ей стали звонить якобы из ФСБ с угрозами. Гражданку напугали уголовной ответственностью за госизмену. В итоге потерпевшая сняла сначала 9 990 000 рублей, а затем еще 1 100 000 рублей, и отдала деньги курьеру.

Позже мошенники показали "на сайте казначейства", что деньги в ячейке на ее имя, и исчезли говорится в сообщении

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере, фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.