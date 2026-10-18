Москва18 окт Вести.В Нижнем Новгороде 72-летняя жительница Советского района Нижнего Новгорода стала жертвой мошенников - она лишилась 5,2 миллиона рублей. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Нижегородской области на платформе MAX.

Аферисты две недели звонили пенсионерке, представляясь правоохранителями. Они убеждали ее отменить "сомнительную операцию" и следовать их указаниям.

В течение недели женщина пять раз встречалась с незнакомыми мужчинами рядом со своим домом на улице Надежды Сусловой и передавала им накопления, снятые со счета. В итоге мошенники получили 5 250 000 рублей.

В Нижнем Новгороде пенсионерка целую неделю пыталась отменить "сомнительную операцию", передавая деньги неизвестным… Общий размер ущерба составил 5 250 000 рублей говорится в публикации

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.