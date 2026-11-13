Москва13 нояВести.В Воронеже пенсионерка отдала мошенникам золотые слитки на 4,8 миллиона рублей. Об этом сообщило ГУ МВД России по городу Воронежу.
В дежурную часть ОП №5 УМВД России по городу Воронежу поступило заявление от 78-летней местной жительницы, ставшей жертвой мошенников… Общий ущерб составил 4 878 908 рублейговорится в публикации
В сентябре текущего года 78-летней женщине несколько раз звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Центробанка и силовых структур. Они запугали ее, заявив, что на ее имя якобы оформили кредиты, и посоветовали перевести деньги в золото, чтобы "погасить" задолженность.
Пенсионерка пришла в банк и обменяла 2,4 миллиона рублей на два золотых слитка, а вечером отдала их приехавшему курьеру. Затем с ней опять связались лжесиловики и сказали, что имеющиеся у нее деньги нужно дополнительно "разменять". Женщина повторно посетила отделение банка и обменяла 2 478 908 рублей на два слитка, которые передала мошенникам у своего дома на улице Южно-Моравской. В общей сложности она лишилась 4 878 908 рублей.
В ходе оперативных мероприятий полицейские вычислили и задержали двух москвичей 22 и 23 лет, подозреваемых в пособничестве аферистам. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По статье максимальное наказание составляет до 10 лет лишения свободы.