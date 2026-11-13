Пенсионерка из Воронежа отдала аферистам золото почти на 5 млн рублей Воронежская пенсионерка отдала мошенникам золотые слитки на 4,8 млн рублей

Москва13 ноя Вести.В Воронеже пенсионерка отдала мошенникам золотые слитки на 4,8 миллиона рублей. Об этом сообщило ГУ МВД России по городу Воронежу.

В дежурную часть ОП №5 УМВД России по городу Воронежу поступило заявление от 78-летней местной жительницы, ставшей жертвой мошенников… Общий ущерб составил 4 878 908 рублей говорится в публикации

В сентябре текущего года 78-летней женщине несколько раз звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Центробанка и силовых структур. Они запугали ее, заявив, что на ее имя якобы оформили кредиты, и посоветовали перевести деньги в золото, чтобы "погасить" задолженность.

Пенсионерка пришла в банк и обменяла 2,4 миллиона рублей на два золотых слитка, а вечером отдала их приехавшему курьеру. Затем с ней опять связались лжесиловики и сказали, что имеющиеся у нее деньги нужно дополнительно "разменять". Женщина повторно посетила отделение банка и обменяла 2 478 908 рублей на два слитка, которые передала мошенникам у своего дома на улице Южно-Моравской. В общей сложности она лишилась 4 878 908 рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские вычислили и задержали двух москвичей 22 и 23 лет, подозреваемых в пособничестве аферистам. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По статье максимальное наказание составляет до 10 лет лишения свободы.