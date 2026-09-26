Москва26 сен Вести.В Урюпинске 63-летняя женщина лишилась 11 млн рублей, поверив телефонным аферистам.

Как сообщает ГУ МВД РФ Волгоградской области в MAX, в период с 15 августа по 10 сентября злоумышленники звонили женщине, представляясь сотрудниками Госуслуг и силовых структур. Мошенникам удалось убедить пострадавшую, что деньги на ее счетах могут быть использованы для финансирования терроризма.

Испугавшись, пенсионерка сняла 11 миллионов рублей и передала их курьерам в два этапа говорится в мессенджере

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.