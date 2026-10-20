В Оренбурге мошенники обманули вдову СВО на 4,5 млн рублей В Оренбурге учительница перевела мошенникам более 4,5 млн рублей

Москва20 окт Вести.В Оренбурге жертвой мошенников стала местная учительница. Она перевела мошенникам на "безопасный счет" более 4 500 000 рублей, сообщает канал МВД "Оренбургское" в MAX.

Как рассказала обратившаяся в полицию 34-летняя женщина, ей позвонили якобы из администрации губернатора и сообщили, что за погибшего в СВО супруга ей полагается сертификат. Женщина зарегистрировалась по присланной ссылке, после чего ей позвонили уже из "ФСБ" с информацией, что злоумышленники получили доступ к ее личному кабинету в Госуслугах и пытались перевести денежные средства на территорию Украины. Для сохранения накоплений педагогу посоветовали перечислить деньги на "безопасный счет".

Действуя по указаниям звонивших, заявительница обналичила сумму в размере 2 595 000 рублей и перевела на предоставленные счета. Далее ей пояснили, что для получения статуса "жертва мошенников" нужно внести еще 2 000 000 рублей… говорится в мессенджере

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.