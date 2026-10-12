В Омске будут судить юношу, похитившего 4,5 млн рублей у вдовы участника СВО

Задержан юноша, похитивший 4,5 млн рублей у вдовы участника СВО из Омска В Омске будут судить юношу, похитившего 4,5 млн рублей у вдовы участника СВО

Москва12 окт Вести.В Омске завершено расследование в отношении 19-летнего местного жителя, который обвиняется в хищении 4,5 миллиона рублей у вдовы участника специальной военной операции.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, сообщает региональное УМВД в MAX.

В ведомстве сообщили, что предложение о "подработке" молодой человек получил в мессенджере.

При этом аферисты держали связь с потерпевшей – супругой погибшего военнослужащего. Злоумышленники предложили ей "бесплатно получить земельный участок", а затем запугали взломом портала "Госуслуги" и тем, что от ее имени якобы совершен перевод лицу, признанному экстремистом.

После этого мошенники предложили женщине "задекларировать" государственную выплату за гибель мужа.

Женщина сняла с накопительного счета 4,5 миллиона рублей и передала пакет подоспевшему "оперативнику" во дворе дома на улице Новокирпичной говорится в публикации

Вскоре полицейские установили личность курьера. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.

Выяснилось, что после участия в преступлении молодой человек встретился с неизвестным, от которого получил вознаграждение в сумме 77 400 рублей.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье "Мошенничество", правоохранители продолжают устанавливать иных участников преступной схемы.