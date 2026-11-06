На Урале 19-летний дроппер мошенников забрал у вдовы участника СВО 8 млн руб. На Урале 19‑летний дроппер из Казахстана забрал у вдовы участника СВО 8 млн руб.

Москва6 ноя Вести.На Урале дроппер мошенников — 19-летний уроженец Казахстана — забрал у вдовы участника СВО 8 млн руб. об этом сообщило МВД России.

Сначала жертве пообещали "дополнительную награду" за погибшего мужа, а потом запугали от лица Росфинмониторинга тем, что якобы ее данные у мошенников. И, чтобы спасти деньги, нужно всё обналичить и передать "представителю финансовой организации". Получив от пострадавшей 8 млн рублей, курьер сразу перевел их организаторам.

Подозреваемый был задержан в Москве, после чего его доставили в Южноуральск. Полицейские Челябинской области выяснили, что молодой человек причастен еще к 10 подобным эпизодам мошенничества.

Устроился я на эту подработку, связавшись с человеком через Telegram-канал … Работа заключалась в транспортировке документов и финансовых средств из точки A от … человека в точку B третьему лицу или какому-то отделу, который переводит деньги в криптовалюту … [Люди, в том числе пожилого возраста] отдавали свои лично нажитые деньги … Передавали крупные суммы денег от 500 000 до 8 млн сказал задержанный, видео с которым опубликовало МВД РФ

По словам юноши, он получал данные о внешнем виде жертв и также отправлял свои данные. Затем получал код (слово или набор чисел), который нужно было назвать человеку, чтобы тот передал деньги. При этом он отдавал пострадавшим поддельные документы, в которых было написано, что он является представителем организации.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время фигурант содержится в изоляторе.