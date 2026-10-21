Москва21 окт Вести.В Челябинске мать погибшего бойца СВО стала жертвой мошенников и отдала им 18 миллионов рублей. Злоумышленники использовали многоэтапную схему, лишив ее не только всех сбережений, но и квартиры. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В Челябинске у матери погибшего участника СВО мошенники похитили порядка 18 млн рублей… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По данным следствия, сначала с женщиной связались "из домового чата", убедив в необходимости обновления входной системы и замены домофона и заставили назвать код из смс-сообщения. После позвонили насчет якобы взлома аккаунта на "Госуслугах" и утечки персональных данных.

С того момента поверившая собеседнику женщина стала переводить на указанные аферистами счета все имеющиеся у нее деньги, в том числе выплаты, полученные после гибели сына в зоне спецоперации. Более того, она продала его квартиру и так же отдала вырученные при сделке средства.

Правоохранители устанавливают всех причастных к преступлению.