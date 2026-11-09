Уголовное дело возбудили в Башкирии после похищения у матери участника СВО 2 млн

В Башкирии мошенники похитили у матери участника СВО 2 млн, возбуждено дело Уголовное дело возбудили в Башкирии после похищения у матери участника СВО 2 млн

Москва9 ноя Вести.Телефонные мошенники похитили у 62-летней матери погибшего участника спецоперации два миллиона рублей. Об этом сообщили в МВД по Башкирии в MAX.

С жительницей села Старый Сибай в начале ноября связался неизвестный по телефонному звонку. Мужчина представился сотрудником военной прокуратуры и назвал данные погибшего на СВО сына женщины.

Также он сообщил женщине, что якобы ей нужно забрать награду в ведомстве. Однако перед этим ей нужно назвать данные СНИЛС.

После этого неизвестные сообщили жертве, что мошенники ей взломали портал "Госуслуг" и получили доступ к банковскому счету.

Далее в разговор вступил якобы "сотрудник" Центробанка. Аферист сообщил взволнованной женщине, что для сохранности денежных средств ей необходимо их снять и перевести на так называемый "безопасный счет" отмечается в сообщении

Так, женщина перевела злоумышленникам два миллиона рублей. После этого неизвестные пропали. Тогда женщина обратилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.