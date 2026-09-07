В Марий Эл женщину обвиняют в хищении выплат участника СВО Уголовное дело о хищении выплат у участника СВО возбуждено в Марий Эл

Москва7 сен Вести.В Марий Эл местную жительницу обвиняют в хищении выплат у участница специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело, женщина арестована. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Следственными органами СК России по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ… По ходатайству следователя судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, в июне 2026 года фигурантка и соучастники преступления нашли мужчину, которого под предлогом трудоустройства заманили в съемную квартиру в Йошкар-Оле, где какое-то время удерживали и убедили передать доступ к его счетам и картам. После заключения потерпевшим контракта с Минобороны РФ злоумышленники присвоили себе 2 миллиона рублей, принадлежавших бойцу.

Следственные органы выясняют детали и все обстоятельства произошедшего.