Жительница Башкортостана задержана за похищение денег со счета бойца СВО Полиция Башкортостана задержала женщину за похищение денег с карты бойца СВО

Москва30 авг Вести.В селе Верхние Киги Башкортостана была задержана местная жительница по обвинению в краже. Она несколько раз воспользовалась картой бойца СВО, о чем сообщает МВД по республике.

Общая сумма ущерба составила 750 000 рублей. Она пользовалась картой военного, который оставил ее своему знакомому на хранение. Женщина была сожительницей этого знакомого.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) говорится в сообщении министерства

Большая часть похищенных денег в настоящее время возвращена законному владельцу.