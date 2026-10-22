На Ставрополье будут судить мужчину, обокравшего мать погибшего бойца СВО На Ставрополье судят мужчину, похитившего 2,4 млн у матери погибшего бойца СВО

Москва22 окт Вести.На Ставрополье завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в хищении денег у матери погибшего участника СВО. Как сообщает краевая прокуратура, фигурант присвоил 2,4 миллиона рублей, ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Георгиевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ… Дело направлено прокурором в Георгиевский городской суд для рассмотрения по существу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, пожилая женщина получила выплаты после гибели сына в зоне спецоперации в 2024 году. Тогда же это стало известно односельчанину, который смог убедить ее оформить банковскую карту на его имя и поместить всю сумму туда якобы ради сохранения средств. Спустя два месяца он перевел деньги себе.

Отмечается, что средства потерпевшей возвращены в полном объеме. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.