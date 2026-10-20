Жительницу Ставрополья будут судить за хищение из бюджета более 1,4 млн рублей

Жительница Ставрополья незаконно получила выплаты в размере более 1,4 млн руб. Жительницу Ставрополья будут судить за хищение из бюджета более 1,4 млн рублей

Москва20 окт Вести.В Ставропольском крае в суд направлено уголовное дело о хищении из бюджета более 1,4 млн рублей. 28-летняя местная жительница обвиняется по статье о мошенничестве при получении выплат, совершенном в особо крупном размере, сообщает в MAX региональная прокуратура.

По материалам следствия, обвиняемая, зная, что в связи с климатическими условиями местности в Красноярском крае социальная выплата на детей выше, чем в Ставропольском крае, произвела фиктивную регистрацию по месту пребывания в городе Норильске говорится в мессенджере

Затем женщина предоставила ложные сведения о месте своего пребывания и оформила получение ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием детей. С марта 2023 года по июнь 2026 года ею были получены бюджетные средства на общую сумму свыше 1,4 млн рублей.

Теперь мошеннице грозит лишение свободы сроком до 10 лет.