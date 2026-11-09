В Туле вынесен приговор по делу о мошенничестве с маткапиталом на 12 млн рублей

Жительница Тулы осуждена за мошенничество с маткапиталом на 12 млн рублей В Туле вынесен приговор по делу о мошенничестве с маткапиталом на 12 млн рублей

Москва9 ноя Вести.Центральный районный суд Тулы приговорил местную жительницу Оксану Шумову к принудительным работам на 2 года 6 месяцев за мошенничество при получении социальных выплат, совершенное группой лиц в крупном размере, сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, 52-летняя Шумова организовала схему хищения бюджетных средств и с сентября 2019 года по март 2023 года вовлекла в нее 21 женщину. Они предоставляли в отделение СФР по Тульской области заведомо ложных сведения о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, после чего им перечислялись средства. Всего было получено более 12 миллионов рублей, которые участницы схемы распределили между собой.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Шумову к наказанию в виде принудительных работ на срок 2 года 6 месяцев с удержанием 15% заработка в доход государства отмечается в публикации

Кроме того, у нее конфискованы два мобильных телефона, использованных при совершении преступления.

Ранее обвинительные приговоры выслушали и другие участницы преступной схемы.