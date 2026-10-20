Москва20 окт Вести.Ногликский районный суд Сахалина вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении местной жительницы, которая незаконно получили социальные выплаты почти на 2,5 млн рублей на нерожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба судебной системы региона.

Согласно материалам уголовного дела, женщина купила фальшивое свидетельство о рождении ребенка и на его основании получала единовременные и ежемесячные пособия, в том числе выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года. Ей также выделялись деньги как одинокой матери.

Общая сумма похищенных денежных средств составила 2 533 651,45 рубля. Ногликский районный суд признал гражданку П. виновной в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Исковые требования Министерства социальной защиты Сахалинской области и ОСФР по Сахалинской области удовлетворены в полном объеме говорится в канале пресс-службы сахалинских судов на платформе MAX

В ходе суда женщина полностью признала вину, но от дачи показаний отказалась.