Суд в Якутии вынес приговор за махинации с детскими выплатами на 4,9 млн рублей

Женщине в Якутии дали условный срок за махинации с детскими выплатами на 4,9 млн Суд в Якутии вынес приговор за махинации с детскими выплатами на 4,9 млн рублей

Москва25 ноя Вести.Якутский городской суд вынес обвинительный приговор женщине, проживавшей в Киргизии, по уголовному делу о мошенничестве с детскими пособиями на общую сумму 4,9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-службы суда.

Согласно материалам расследования, подсудимая 1984 года рождения, намереваясь переехать на постоянное место жительства в Киргизию, фиктивно зарегистрировалась с шестерыми детьми в Якутии для оформления детских пособий, которые выплачиваются в республике с повышенными северными коэффициентами.

С 2022 по 2025 гг., проживая в Кыргызстане, она неоднократно подавала через "Госуслуги" заявления о назначении ежемесячных пособий на всех детей в Отделение СФР по РС(Я), указывая ложные сведения о месте проживания в Якутске. Заявления были удовлетворены и на основании решений о предоставлении мер социальной поддержки женщине было выплачено 4 986 575,44 рублей отмечается в канале суда на платформе MAX

В ходе судебных слушаний подсудимая полностью признала вину.

В числе обстоятельств, смягчающих наказание, суд признал: наличие детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, оказание помощи ребенку – студенту, полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительная характеристика, частичное добровольное возмещение ущерба в размере 1 000 000 рублей отмечается в сообщении

Тем не менее, суд признал женщину виновной в мошенничестве и приговорил ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. При этом фигурантку обязали в течение испытательного срока ежемесячно принимать меры к возмещению материального ущерба в размере 3 986 575 рублей 44 копейки.